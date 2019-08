Cuidados e procedimentos antes de realizar uma cirurgia no nariz

A rinoplastia, popularmente conhecida como plástica no nariz, é uma das cirurgias mais procuradas quando o assunto é harmonizar a estética do rosto. Através desse procedimento, é possível aumentar, diminuir, mudar formatos indesejados ou até mesmo corrigir problemas relacionados à respiração. Para falar sobre esse assunto, consultamos o cirurgião plástico Dr. Marco Cassol, membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), para esclarecer algumas dúvidas e alertar os pacientes quanto aos cuidados a serem tomados antes de realizar a cirurgia.

Conhecida por ajudar na autoconfiança das pessoas, pode ser executada com intenções estéticas ou para corrigir defeitos de nascimento ou de respiração. A cirurgia é aconselhável a partir dos 15 anos para as meninas e um pouco mais tarde para os meninos. Adultos também podem ter a correção do nariz estético.

Antes de decidir pela realização de qualquer cirurgia, é importante que o paciente siga as recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a começar pela escolha de um médico membro da Sociedade, que atende aos seguintes requisitos:

Realizou treinamento em cirurgia de no mínimo cinco anos, sendo três deles em cirurgia plástica; está habilitado para realizar todo tipo de cirurgia plástica; segue o código de ética; realiza cirurgias em instalações médicas credenciadas.

Outra orientação importante é certificar-se de que o profissional está com o CRM (Conselho Regional de Medicina) em dia e que não está com nenhuma irregularidade perante o Conselho Regional de Medicina.

Sobre a consulta inicial, o Dr. Marco Cassol enfatiza que é neste momento, ouvindo as queixas, os anseios, a necessidade e a história do paciente, é que ele irá avaliar o caso do ponto de vista cirúrgico e clínico. Uma das dúvidas mais comuns é quanto a melhora quanto ao desconforto nasal nos casos de rinite e sinusite: “Em casos de processos alérgicos, a cirurgia não vai mudar”, esclarece o médico.

De acordo com o Dr. Cassol, é importante manter o equilíbrio estético entre a face e o nariz, a ser observado pelo cirurgião, preservando a naturalidade e autenticidade da face, além do que médico e paciente deverão estar de comum acordo com o resultado possível de se obter.

Sobre o pós-operatório esclarece: “A maioria dos pacientes que fazem essa cirurgia, fica bem em dois dias, a volta ao trabalho e a escola ocorre na primeira semana. Exercícios físicos podem ser realizados após algumas semanas. É importante manter visitas rotineiras ao cirurgião, que são pré-programadas para o acompanhamento da evolução e orientação que dão segurança ao paciente.

Conheça os benefícios e indicações da rinoplastia:

Tamanho do nariz em relação ao equilíbrio facial; largura do nariz na ponte ou no tamanho e posição das narinas; perfil nasal com corcovas ou depressões visíveis na ponte; ponta nasal que é aumentada ou bulbosa, caída, virada para cima ou enganchada; narinas grandes, largas ou arrebentadas; e assimetria nasal. (Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico especialista em Cirurgia Geral e em Cirurgia Plástica)