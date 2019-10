Curso de automake com a profissional Paula Viegas

O Eu Tenho Visto está de casa nova e abrirá as portas para o curso de automake da profissional Paula Viegas, nos dias 06 e 07 de outubro, em Porto Alegre. Em clima descontraído, os alunos poderão desfrutar do coquetel com espumante durante as aulas.

O objetivo é ensinar técnicas que possam ser aplicadas facilmente, prezando a elegância, facilitando a rotina, descomplicando na hora dos eventos e resolvendo as dúvidas na hora da compra.

Os participantes ganharão uma necessaire com os pincéis para automake do dia a dia, além de brindes surpresas. É necessário levar maquiagem para a identificação dos procedimentos e produtos próprios para garantir melhor aproveitamento do curso.

O valor do investimento é R$ 300,00 em até três vezes e as inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (51) 98226-3168.

Serviço:

O que: Curso de Automake

Onde: Endereço: Avenida Ipiranga, 321 sala 701 – Porto Alegre

Quando: 06 de outubro às 10h (domingo)

07 de outubro às 19h (segunda-feira)

