As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Progredir abrem nesta quarta-feira (21), a partir das 14h, e devem ser feitas somente na Estação Cidadania Restinga (rua Arno Horn, 221). Podem participar das capacitações pessoas inseridas no Cadastro Único (CAD Único) ou beneficiários do Bolsa Família. As inscrições seguem até o fim de agosto.

