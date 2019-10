Daer abre processo seletivo para contratação de servidores

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – publicou nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado, edital de processo seletivo simplificado para contratação emergencial de 45 servidores. O período de inscrições para a disputa das vagas se inicia nesta sexta-feira e segue até 7 de novembro de 2019.

Serão contratados 37 especialistas rodoviários para exercer as funções de engenheiro civil e químico. Além disso, serão admitidos oito técnicos rodoviários com formação em estradas, transporte de carga, secretariado e hidrologia. Os salários variam de R$ 1.458,07 a R$ 5.535,80, acrescidos de gratificação de produtividade rodoviária que chega a 35% desse valor, para carga horária semanal de 40 horas.

“Com as novas contratações, daremos mais agilidade às ações que estamos desenvolvendo na melhoria da malha viária estadual”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. Os classificados serão nomeados para exercer as atividades na sede do Daer, em Porto Alegre, e nas superintendências regionais no interior – a critério da direção da autarquia.

“Esses profissionais serão distribuídos de acordo com a necessidade do Departamento, a fim de apoiarem a atuação dos servidores e contribuírem com a prestação de serviços do órgão”, disse o diretor-geral do Daer, Sívori Sarti da Silva. Segundo ele, embora o contrato seja de um ano, poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.