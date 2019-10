D’Alessandro e Patrick recebem terceiro cartão amarelo e ficam suspensos contra o Bahia

Após a derrota de 1 a 0 para o Vasco, a semana do Inter se inicia com o foco no Bahia, próximo adversário. Com o revés no estádio Beira-Rio, o colorado ainda corre o risco de deixar o G-6 ainda nesta rodada. E, já visando a rodada, o time conta com duas baixas por suspensão: Patrick e D’Alessandro. As informações são da Rádio Grenal.

Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo, neste domingo (20), na partida contra o time carioca e, assim, terão que cumprir suspensão no sábado (26), às 19h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, gerando problemas para a formação do meio-campo.

Nonato e Rodrigo Lindoso, que seriam as principais opções, estão no DM (Departamento Médico) se recuperando de lesão. No cenário, Lindoso está mais próximo de estar à disposição. Caso não atue, Bruno Silva seguirá como titular. Sem Patrick, o jovem Sarrafiore pode ganhar oportunidade como titular.

Ainda com relação ao DM, Rodrigo Moledo e Rafael Sobis seguem se recuperando. Além de Rodrigo Dourado, que está em tratamento por conta de um problema no joelho.

Até a definição dos substitutos, o técnico interino Ricardo Colbachini terá toda a semana à disposição. A preparação se iniciou nesta segunda-feira (21), quando ocorreu a reapresentação do elenco, no CT Parque Gigante.

Com a derrota por 1 a 0, o colorado estacionou nos 42 pontos e ocupa a sexta posição. Contudo, o time pode ser ultrapassado justamente pelo próximo adversário, o Bahia, que nesta segunda-feira enfrenta o Ceará.