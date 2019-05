O governo brasileiro começou a discutir eventuais modificações na aplicação de recursos do Fundo Amazônia, que fomenta projetos de combate ao desmatamento ilegal na região. O tema foi assunto de reunião ocorrida nesta segunda-feira (27), no Palácio do Planalto, com a participação dos ministros do Meio Ambiente, e da Secretaria de Governo, e os embaixadores da Noruega, e da Alemanha.

