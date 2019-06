Debate sobre os avanços para Porto Alegre

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul vai tratar, nesta quarta-feira (05), do tema “Repensando Porto Alegre”. O assunto será debatido pelos vereadores Mônica Leal, Valter Nagelstein e Reginaldo Pujol. Durante a reunião-almoço, os vereadores vão trazer temas como mobilidade e projetos que tratam dos avanços necessários para o crescimento de Porto Alegre.

