Política Debates sobre projetos da Reforma RS serão retomados no próximo dia 8

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

O deputado Antunes e o governador em exercício acertaram a retomada das discussões sobre os projetos que serão votados na AL. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O deputado Antunes e o governador em exercício acertaram a retomada das discussões sobre os projetos que serão votados na AL. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior recebeu, na sexta-feira (3), no Palácio Piratini, o deputado estadual Frederico Antunes. Na conversa, ficou acertado que o líder do governo na Assembleia Legislativa deverá convocar uma reunião com líderes de bancada da base aliada (ou representantes da bancada, caso os líderes não possam comparecer) na próxima semana, provavelmente na quarta-feira (8), aproveitando a sanção do novo Código Ambiental no dia 9. A intenção do encontro é retomar o debate sobre os projetos que compõem a Reforma RS, uma vez que o Executivo deve convocar os deputados extraordinariamente para que a votação ocorra no final de janeiro.

Também foi debatida a possibilidade de que a base debata na reunião do dia 8 questões referentes à greve do magistério – a recuperação dos dias não trabalhados, a fim de que os alunos não percam o ano letivo de 2019, e o novo piso do magistério estabelecido pelo governo federal, com índice de reajuste de 12,84%.

O deputado pretende ainda, nessa mesma reunião, avaliar, com a base aliada, quais projetos, além dos que integram a Reforma RS, podem ser apreciados durante a convocação extraordinária, prevista para o final deste mês. Outra questão acordada é a realização de uma nova reunião sobre os projetos, dessa vez com a participação do Executivo, entre os dias 14 e 15.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário