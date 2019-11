Celebridades Deborah Secco comemora aniversário em família: “Quarentão, eu vou te usar!”

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Atriz completou 40 anos de idade e recebeu familiares próximos para celebrar a data Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco, que completou 40 anos de idade na terça-feira (26), decidiu fugir das festas cheias e grandiosas e decidiu comemorar a data com aquele bolo e Parabéns pra Você só com os familiares mais chegados.

“Meus, por mais um ano e por tanta alegria que minha família, meus amigos, minha profissão e vcs todos me dão todos os dias do ano! Vem aqui, quarentão, eu vou te usar!!! #DedeSecco40”, escreveu a atriz, ao usar camisetas combinando com o maridão, o ator Hugo Moura, e Maria Flor, de 3 anos, filhota do casal.

Ao divulgar vídeo cantando Parabéns, ela ainda se declarou pelos familiares. “Comemorar ao lado dos meus amores, da minha vida! Família reunida [parte dela] pra celebrar o 40ntão!! E pra ficar perfeito, tive minha pequena dando um show à parte! Vê se aguento? Amoooo!!”, escreveu ela.

