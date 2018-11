O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski revogou uma decisão que impedia o jornal O Estado de S.Paulo de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica que envolvem familiares do ex-senador José Sarney (MDB-AP). Segundo informações do próprio Estadão, a proibição completou 3.327 dias (mais de nove anos), período que o jornal classificou como “censura”.