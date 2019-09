Decisão no Beira-Rio: após vitória do Athletico, confira como fica a decisão pelo título

*Valéria Possamai

Os primeiros 90 minutos da decisão do título da Copa do Brasil terminou com vitória do Athletico -PR. Com gol de Bruno Guimarães, o furacão venceu o Inter por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. O resultado dá a vantagem para os paranaenses para a finalíssima a ser realizada na próxima semana, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Mas como fica a situação do time gaúcho para a próxima quarta-feira?

Com o réves, o Inter precisa vencer por pelo dois gols de diferença para a garantir o título no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, a taça será decidida nas penalidades máximas.

“Nada decidido”: Após derrota no 1° jogo, Odair aposta em força do Beira-Rio para fazer o resultado e conquistar o título da Copa do Brasil

Técnico do Athletico vê final “parelha” e comemora triunfo em casa: “Qualquer vantagem é importante”

Antes da decisão, Campeonato Brasileiro

Até a grande decisão, ambos os times tem compromisso no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Tanto Athletico como Inter entram em campo no domingo, no mesmo horário, às 11h. Em casa, o furacão recebe o Avaí; já o colorado, vai ao Independência pegar o Atlético-MG.

Leia mais: Prefeito Marchezan fala sobre possibilidade de telões para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: