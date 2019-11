Futebol Decisivo contra o Fortaleza, goleiro do Inter fala sobre a defesa em lance de pênalti

Por Redação O Sul * | 26 de novembro de 2019

Marcelo Lomba garantiu o empate ao defender a cobrança de Bruno Melo nos acréscimos Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Responsável por garantir o empate do Inter diante do Fortaleza, o goleiro Marcelo Lomba comentou sobre o lance na defesa da cobrança de pênalti de Bruno Melo, no último domingo, no estádio Beira-Rio. Com bom aproveitamento nesta temporada, em entrevista coletiva na reapresentação do elenco, o arqueiro ainda comentou sobre a sua preparação para as cobranças das penalidades.

“Pulei com tudo, se tivesse que bater com a cabeça na trave não teria problema, porque eu sabia que aquele ponto era importante”, declarou o camisa 12, que ainda detalhou seus métodos de trabalho para garantir aproveitamento neste tipo de lance: “A gente analisa os últimos três pênaltis que o jogador bateu. Mas tem um pouco de intuição. Ontem (domingo) fui feliz. O Bruno (Melo) bateu muito bem o pênalti, mas Graças a Deus consegui defender. E querendo ou não é um ponto que conquistamos.”

Com o resultado no último, o Inter permaneceu na sétima colocação, com 51 pontos, três atrás do São Paulo, que está no G-6. O próximo adversário do colorado é nesta quarta-feira, contra o Goiás, às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O colorado busca garantir a vaga direta para a Copa Libertadores de 2020.

“A gente teve uma mudança, e alguns resultados negativos tiraram um pouco nossa convicção no modelo de jogo. Tem uma fase de adaptação, a nossa linha de zaga está bem mais adiantada, para compactar o time. A receita para vencer aqui no Inter é a mesma há muito tempo. Desde que me conheço por gente, é a força no Beira-Rio, time aguerrido, brigando pela vitória sempre”, avaliou Lomba.

O goleiro, contudo, pode se somar a lista de desfalques para esta rodada. Nesta terça-feira, Marcelo Lomba será julgado pelo Tribunal do STJD, pelo lance de expulsão no clássico Grenal, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Zé Ricardo pontua entrega do time, mas vê empate “frustado” com o Fortaleza

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário