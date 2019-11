Futebol Inter perde três jogadores para a partida contra o Goiás

Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e William Pottker são as baixas Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na busca pela vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, o Inter terá problemas para encarar seu próximo adversário, neste meio de semana. O técnico Zé Ricardo já conta com três baixas confirmadas para enfrentar o Goiás, na quarta-feira (27). Trata-se do volante Rodrigo Lindoso e dos atacantes Rafael Sobis e William Pottker.

O caso mais grave é de Pottker. O atacante, que deixou o gramado com dificuldades para caminhar, neste domingo, depois da partida contra o Fortaleza, teve lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar de fora do restante dos compromissos da temporada.

🇦🇹#Inter l William Pottker deixa o Beira-Rio com dificuldades para caminhar. No segundo tempo, ele fpi substituído e já iniciou o tratamento com gelo. A tendência, segundo o DM Colorado, é de lesão muscular na coxa esquerda, mas será reavaliado amanhã. @rdgrenal pic.twitter.com/Hr3CDwJtSW — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) November 25, 2019

Os outros dois desfalques surgem por conta de suspensão. Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis receberam o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e, assim, cumprirão suspensão automática nesta 35ª rodada.

Com o empate em 2 a 2, neste domino, o Inter permaneceu na sétima colocação, com 51 pontos, três atrás do São Paulo, que está no G-6, sendo, neste momento, o último time com vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

A preparação para enfrentar o Goiás começa na tarde desta segunda-feira, quando ocorre a reapresentação no CT Parque Gigante. Sem Lindoso, Bruno Silva e Rithely disputam a vaga no meio-campo, já no ataque, na vaga de Pottker, Nico López pode voltar a ser titular no time.

A partida contra o Goiás é na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

