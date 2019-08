Defensoria Pública tem unidade móvel na Expointer para prestar orientações jurídicas

Nesta quinta-feira (29), a defensora pública-geral do estado do Rio Grande do Sul em exercício, Liseane Hartmann, visitou a Casa da Rede Pampa na Expointer e foi recepcionada pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul está com uma unidade móvel de atendimento para prestar orientações jurídicas e educação em direitos à população durante toda a Expointer.

A Defensoria Pública é uma instituição que tem como atribuição oferecer orientação jurídica e promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social ou jurídica. Assim, a missão do órgão é garantir o acesso à justiça e os direitos fundamentais a todas as pessoas.