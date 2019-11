Defesa Civil realiza vistoria de barragem com risco de ruptura em São Gabriel

Após risco de ruptura, a Defesa Civil estadual realizou, na terça-feira (05), uma vistoria terrestre e aérea na Barragem dos Pinheiros, situada no assentamento Vitória do Caeboaté, em São Gabriel.

A avaliação contou com a presença de técnicos e engenheiros do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), Núcleo de Estudos de Barragens da Ufsm (Universidade Federal de Santa Maria), CBMRS (Comando do Corpo de Bombeiros) e prefeitura.

O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Assistência Social do município notificaram formalmente as famílias em local de risco, encaminhando os moradores para residências fora da área de perigo ou hotéis da cidade.

Segundo o subchefe de Defesa Civil do RS, tenente-coronel Rodrigo Dutra, “a indicação técnica do Incra e da Ufsm foi pela interdição do barramento e redução da lâmina d’água da barragem, ações que serão desenvolvidas pelo município e Incra”, explicou.