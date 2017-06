A defesa de Fernando Henrique Cardoso da antecipação das eleições gerais pegou o seu partido de surpresa e não foi bem recebida

“Isso é fora de propósito, não há como fazer eleições gerais. Isso aqui não é regime parlamentarista, que o gabinete cai. A saída que ele propõe para a crise é inviável”, disse um integrante da Executiva Nacional do PSDB.

No final de maio, Fernando Henrique avaliou, a dois interlocutores, que Temer não conseguiria se manter no Palácio do Planalto até o fim de seu mandato. Por outro lado, FHC afirmou a pessoas próximas que o PSDB não podia “trair” Temer. Na mesma época, o ex-presidente ligou para o peemedebista e, segundo integrantes do Planalto, o aconselhou a “resistir” e a “ficar firme”. Dois dias antes o tucano havia publicado um texto em suas redes sociais argumentando que, caso as alegações da defesa dos implicados na delação da JBS não fossem convincentes, eles “terão o dever moral de facilitar a solução, ainda que com gestos de renúncia”.

Em texto encaminhado aos veículos de imprensa, o ex-presidente defendeu que seria um “gesto de grandeza” de Temer pedir a antecipação de eleições gerais. FHC começa dizendo que sua percepção sobre a situação política do Brasil tem sofrido “abalos fortes”. Para ele, falta “legitimidade” a Temer para governar. Diante desse cenário, o ex-presidente diz ter mudado sua opinião de que seria um golpe a convocação de eleições antes do término do mandato de Temer, em 2018.

Um dos fundadores do PSDB, o ex-deputado Arnaldo Madeira disse discordar da proposta de antecipação das eleições, mas não quis comentar o comportamento de FHC desde que a atual crise política se agravou. Madeira afirmou que o PSDB sempre teve dificuldade de definir seus posicionamentos políticos.

“O PSDB sempre foi assim. O partido tem quadros muito qualificados, agora, do ponto de vista de posicionamento político, o PSDB sempre teve dificuldade de definir claramente o que é. Mesmo quando o Fernando Henrique era presidente, o PSDB tinha dificuldade de dar apoio integral ao governo. O PSDB não consegue ter posição clara sobre as questões fundamentais do País”, disse o ex-deputado.

Procurado, o ex-presidente não quis falar. Uma pessoa próxima a ele disse que FHC é um “outsider”, e não um “player”, no sentido de que ele teria mais liberdade para manifestar opiniões, já que não possui um cargo formal no comando partidário. Ele é presidente de honra do PSDB.

O secretário-geral do partido, deputado Silvio Torres (SP), ressaltou que FHC continua defendendo que o PSDB mantenha a sustentação ao governo. E minimizou a divulgação do texto logo após a reunião na qual os tucanos decidiram permanecer na gestão peemedebista: “Ele não está envolvido no dia a dia do partido. Ele olha de fora e cada hora vê uma coisa”.