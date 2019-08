Definida programação da Semana da Pátria 2019 no RS

A tradicional corrida do fogo simbólico acontece, neste ano, no dia 17 de agosto, a partir das 10h, no Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório, no município de Osório. O evento, promovido pela Liga da Defesa Nacional, em parceria com outras entidades e instituições, marca o início da programação prevista para a semana da pátria 2019, que segue até o dia 07 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil. Na ocasião, é acesa a Pira da Pátria.

O presidente da Liga, coronel Marco Dangui, ressalta que esse é um momento de homenagear a história e as conquistas do País. “Contamos com a participação de toda a população, pois o patriotismo e o civismo são dois valores importantes na construção de uma sociedade madura”, disse.

A corrida acontece tradicionalmente há 82 anos no Rio Grande do Sul. Neste ano, foram escolhidos dois temas como principais para guiar as comemorações: a bandeira nacional do Brasil, e o Parque Histórico Marechal Luis Osório.

Além disso, na ocasião, comumente, é feita a distribuição do fogo simbólico em 160 municípios do Estado. De acordo com o presidente, serão cinco viaturas que percorrerão esses locais entre os dias 19 e 30 de agosto.

Em Porto Alegre, a entrega do fogo simbólico acontecerá no dia 23 de agosto, ao prefeito municipal Nelson Marchezan Júnior, na sede da prefeitura.

A Capital também será palco para diversas atrações, como palestras e eventos culturais. Confira a programação completa:

17/08 às 10h – Acendimento e início da 82ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria (Local: Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório)

19 a 30/08 – Corrida do Fogo Simbólico da Pátria (distribuição da chama pelos municípios do Estado)

23/08 às 17h – Entrega do fogo simbólico ao prefeito de Porto Alegre (Local: Prefeitura municipal de Porto Alegre)

31/08 às 9h – Abertura oficial da Semana da Pátria (Local: Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha)

10h – Desfile da Mocidade no Centro Histórico (Avenida José Bonifácio, no Parque Farroupilha)

20h – Jantar Baile da Independência (Local: Clube Geraldo Santana, em Porto Alegre)

01/09 às 10h – Ação de Graças à Pátria (Missa na Catedral Metropolitana de Porto Alegre)

02/09 a 06/09 com horário a definir – Ciclo de palestras da Liga da Defesa Nacional/RS (Locais: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre)

07/09 às 10h – Desfile da Independência (Avenida Edvaldo Pereira Paiva)

14h – Tarde da Pátria (Local: Parque Farroupilha)

17h – Encerramento da Semana da Pátria e acendimento da chama crioula (Local: Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha)

