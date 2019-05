Delegados de polícia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se reúnem para troca de experiências

Uma troca de experiências entre delegados e representantes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina aconteceu nesta sexta-feira (31). O evento foi promovido pela Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP)

Para o presidente da ASDEP, delegado Cleiton Freitas, ambos os estados tendem a contribuir para melhorar os serviços da Polícia. O objetivo do encontro foi promover um momento de comunhão e troca de experiências. “A ASDEP se orgulha em conceder o espaço para promover essa troca de aprendizagens. Ambos os estados têm grandes bagagens que podem contribuir em conhecimento, boas práticas e novas técnicas para a melhora dos serviços que a Polícia Civil oferece a população”, explica.

Participaram da reunião a Chefe de Polícia do RS, Nadine Anflor, a diretora da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis, Elaine Márcia Chaves, a delegada-geral adjunta, Ester Fernanda Coelho e os delegados Rodrigo Maria Forte e Alessandra Rosa Rousseng Olegario.

