Demi Lovato resolve mudar o visual e pinta o cabelo de verde

Demi Lovato está passando por muitas transformações e resolveu mudar o visual! Nesta quarta-feira (11), a cantora surpreendeu os fãs ao aparecer com as pontas do cabelo pintadas de verde.

Nos stories, Demi contou que estava doente, mas brincou que pelo menos as unhas estavam feitas. “Acordei doente ontem e não consigo fazer nada hoje… Mas minhas unhas estão combinando com os meus cabelos, então isso é legal”, escreveu. Logo depois, já mostrou o resultado da coloração.

Atualmente, Demi está focada em retomar sua carreira, se aceitar e deixar o passado para trás. Recentemente, a cantora viralizou nas redes sociais com uma foto de biquíni e um texto emocionante sobre autoaceitação. “Este é o meu maior medo. Uma foto minha de biquíni sem edição. E adivinha? Isso é celulite!!!! Estou tão cansada de me sentir envergonhada do meu corpo, de editá-lo (sim as outras fotos de biquíni foram editadas – e eu odeio ter feito isso, mas é a verdade) para que os outros pensem que eu sou a ideia que eles têm do que é bonito, mas essa não sou eu”, começou dizendo e deu aquele recado: “eu me amo. E você deveria se amar também”.

Estamos amando essas mudanças e essa nova fase de Demi, né?!

