Política Democratas lança pré-candidatura à prefeitura de Alvorada

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Douglas Martello será lançado pré-candidato à prefeitura de Alvorada. Foto Divulgação

O Democratas deu início a um processo de estímulo ao lançamento de candidaturas a prefeituras do Estado. Além de apostar na formação de bancadas numa eleição que não vai permitir coligações para a disputa das câmaras municipais, o DEM pretende ampliar seu espaço na gestão de municípios,segundo seu presidente estadual, deputado Rodrigo Lorenzoni. Outro objetivo será estimular uma renovação dos quadros, porém valorizando a experiência.

Inauguração em Alvorada

Na segunda-feira dia 25, o DEM promove a inauguração da nova sede do diretório em Alvorada,importante município da região metropolitana. Na ocasião,será lançada a pré-candidatura de Douglas Martello, integrante da juventude do partido, para a disputa da prefeitura em 2020. A nova sede do Democratas em Alvorada será inaugurada às 19 horas no bairro Água Viva,na rua Elpídio Correa da Silveira,100 com a presença do presidente estadual Rodrigo Lorenzoni.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário