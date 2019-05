Deputado do partido de Bolsonaro diz que o governo tem apenas 70 votos para aprovar a reforma da Previdência

O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) afirmou à revista Veja, na segunda-feira (20), que, “com certeza, falta articulação do governo Bolsonaro” para aprovar a reforma da Previdência. Pelas contas do parlamentar, hoje o presidente possui apenas 70 votos na Câmara dos Deputados a favor do texto que altera as aposentadorias – para ser aprovada, a reforma precisa de 308 votos na Casa.

“A estrutura ao lado do presidente não funciona. Cadê os 110 votos que o Onyx [Lorenzoni, ministro da Casa Civil] disse que tinha? Até agora não veio. A Joice [Hasselmann, líder do governo no Congresso] está articulando? Quantos votos ela conseguiu? Não sei se estão falhando, mas não está acontecendo o que deveria estar”, afirmou.

Tadeu também duvida que a reforma seja votada até julho, conforme cronograma estipulado pelo presidente da comissão especial que analisa o texto, o deputado Marcelo Ramos (PR-AM). “Não vota. Quem diz que conseguirá honrar esse prazo está mentindo. Não dá para votar, mas torço para estar equivocado, já que o país está completamente parado”, diz.

Sobre os atos em apoio a Bolsonaro convocados para o próximo domingo, 26, Coronel Tadeu avalia que é a forma encontrada pelo PSL para rebater e contrabalancear a força política do Centrão. “É nossa forma de mostrar nosso poder. O Centrão pode ter votos no Congresso, mas quem tem o poder das mídias sociais somos nós, o PSL”, ressalta ele, que participará da manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

O deputado ainda avalia que os “desvios ideológicos do presidente” não atrapalham o funcionamento do governo. “Quem se apoia nisso e diz que o presidente comete desvios e se perde no discurso ideológico está arrumando desculpa para impedir votações, para travar o governo”, afirma o deputado, ecoando o discurso expresso no texto que o presidente compartilhou sobre o país ser “ingovernável” sem “conchavos” com corporações.

Manifestações

O deputado Luciano Bivar (PE), presidente nacional do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, alegou não haver sentido nas manifestações convocadas para este domingo (26), em apoio ao presidente. Apesar de sua opinião, Biver vai reunir as bancadas da Câmara e do Senado para tomar decisões.

“Não precisa porque ele foi institucionalmente e democraticamente alçado ao poder. Não cometeu nenhum crime de improbidade, não cometeu nenhum crime administrativo. Tem uma rede social imensa. Para quê tirar o povo para uma coisa que já está dentro de casa? Já ganhamos as eleições, já passou isso aí. Eu vejo sem sentido essa manifestação.”

Uma das pautas das manifestações é pressionar os partidos do “centrão” (como DEM, PSD, PTB, PP e PR) a apoiar Bolsonaro. Entretanto, Luciano Bivar, teme bandeiras que não são abraçadas pelo PSL ou pelo governo, como a da intervenção militar.

“Pode haver algumas extrapolações. Nessas manifestações, existem pessoas infiltradas com cartazes fora do propósito que não representam a coisa.”

