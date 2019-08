Deputado do partido de Bolsonaro quer convocar Lula e Dilma na CPI do BNDES

O deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM) quer convocar os ex-presidentes petistas Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva na CPI do BNDES para prestarem esclarecimentos sobre contratos do banco firmados durante os seus mandatos.

“É de interesse desta CPI que se entenda o modus operandi da organização criminosa que tomou conta do BNDES. Ninguém melhor para explicar esse esquema do que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que, durante dois mandatos, iniciou os ‘investimentos’ bilionários do BNDES no Brasil e no exterior”, disse o parlamentar.

No caso de Lula, que está preso em Curitiba (PR), o depoimento à comissão seria feito por videoconferência.

Devolução

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, confirmou, na terça-feira (06), que a instituição deverá devolver um montante de R$ 40 bilhões ao Tesouro Nacional de forma antecipada. O anúncio foi feito no Ministério da Economia, em Brasília.

“Viemos entregar o ofício de devolução de mais R$ 40 bilhões ao Tesouro Nacional. Com isso, totalizamos o pagamento de R$ 84 bilhões. Essa é a nossa terceira meta, alinhada com o Ministério da Economia, onde vamos devolver R$ 126 bilhões até o final do ano. Estou muito feliz de estar cumprindo, em tão pouco tempo, parte substancial dessa meta e preservando de forma bem estável a situação de liquidez e capitalização do banco”, disse Montezano.

Segundo o presidente do BNDES, o banco tem previsão de desembolsar R$ 70 bilhões em empréstimos neste ano, mas este número deve ser revisado. “A gente está revisando esse número. Pode ser que mude. Só como referência, no primeiro semestre, o banco desembolsou cerca R$ 25 bilhões. Para a gente cumprir essa meta, seria necessário acelerar os desembolsos no segundo semestre”, declarou.

De acordo com Montezano, a demanda por empréstimos está menor do que a esperada. “Mas com a retomada da economia, a gente acredita que esse nível de demanda vai subir”, afirmou.

Os recursos devolvidos pelos bancos públicos ao Tesouro Nacional são usados para reduzir a dívida líquida do governo federal.

No mês passado, Montezano disse que a sua prioridade no comando do banco é explicar a chamada “caixa-preta” na instituição financeira. “Há uma duvida clara sobre o que há ou não no BNDES”, ressaltou.

