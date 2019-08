O deputado estadual Anderson Alexandre (Solidariedade), que chegou a ser preso no ano passado e só tomou posse na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no meio da legislatura, faltou mais vezes do que marcou presença no plenário desde que tomou posse. Desde o fim do recesso, o parlamentar não apareceu na Casa: faltou todas as sessões entre 1º e 27 de agosto.