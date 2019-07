Desabamento em boate deixa 2 mortos na Coreia do Sul

Um acidente em uma boate na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul, deixou dois mortos e 16 feridos na madrugada deste sábado (27). Segundo a agência local de notícias Yonhap, atletas que participam do Mundial de Natação, que ocorre na cidade, estavam no local.

Devido ao excesso de peso, o segundo andar da casa noturna desabou por volta das 2h30 (horário local). De acordo com a agência France Presse, os dois mortos, eram sul-coreanos e tinham idades de 27 e 38 anos. As vítimas chegaram ser levadas ao hospital, mas não resistiram. Já os 16 feridos, 10 são estrangeiros e oito são atletas que participam do Mundial de Natação – três americanos, incluindo a jogadora de polo Kaleigh Gilchrist, dois neozelandeses, um holandês, um brasileiro e um italiano.

