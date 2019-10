Caiu, por ora, o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Há pressão do Itamaraty e do Instituto Rio Branco, os senadores da Comissão de Relações Exteriores não se sentem confortáveis em aprovar o nome e, nos bastidores, má repercussão entre chancelarias. O próprio presidente Jair Bolsonaro, a próximos, já avalia com cautela. A saída honrosa para o filho é liderança do PSL ou a presidência de um novo partido para onde migrariam.

Cultura indígena

Em reunião com etnias Gavião, Pataxó e Cariri Chocó, o presidente da Funai, Marcelo Xavier, prometeu tendas para divulgarem seus artesanatos em algum local turístico da Esplanada. Eles queriam aluguel de galpão ou até construção de um.

PSL micou

A crise no PSL que pode culminar na debandada de políticos da legenda, inclusive o presidente Bolsonaro, mudou o cenário traçado pela legenda para as eleições de 2020. À época da lua de mel com Bolsonaro, o partido projetava lançar candidaturas próprias a prefeito em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes.

Virou marola

A intenção era repetir a onda bolsonarista que levou a legenda nanica ao comando do Planalto. Contudo, assim como na esfera federal, alguns diretórios regionais do partido – como no Rio Grande do Sul e Minas Gerais – enfrentam racha interno ou são alvos de investigações associadas às suspeitas de supostas candidaturas de laranjas.

Só 2019?

Mal chegou ao Congresso Nacional, a Medida Provisória 898/19, que prevê o pagamento de 13º salário a beneficiários do Bolsa Família já é alvo de polêmica. Isso porque, conforme o texto assinado pelo presidente Bolsonaro, só está previsto o pagamento da parcela extra para este ano.

Êpa, êpa

Deputados e senadores vão tentar alterar a MP, por meio de emendas, para que o pagamento seja obrigatório em todos os anos. Durante a cerimônia de assinatura da MP, nem Bolsonaro nem ministros mencionaram que a medida valeria apenas para 2019. De acordo com o Governo, o salário extra irá custar R$ 2,58 bilhões do orçamento.

Corrupção

Auditores fiscais da receita denunciaram ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, sediado em Paris, “os recentes e graves retrocessos institucionais no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro”.

Intimidação

Citam no documento, entre outros pontos, as decisões do Supremo Tribunal Federal, tomadas no bojo do “inquérito das fakenews”, que levaram à suspensão das fiscalizações sobre 133 agentes públicos, inclusive Pessoas Politicamente Expostas.

Brasil boia

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, o Almirante de Esquadra Ilques Barbosa, Comandante da Marinha, e Eduardo Fortunato Bim, presidente do Ibama, vão ser chamados pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara para prestarem esclarecimentos sobre o vazamento de petróleo no litoral do Nordeste.

PIB Agro

O Produto Interno Bruto do agronegócio teve crescimento de 0,64% no acumulado de janeiro a julho de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado principalmente pelo segmento de insumos, com alta de 7,88% nos primeiros sete meses do ano.

PIB Agro 2

Agroindústria e serviços registraram expansão de 1,60% e 1,18%, respectivamente. O PIB da atividade primária (dentro da porteira) foi o único que recuou (-2,99%). Os dados são da CNA e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.

Com tio Sam

O Global Business Institute vai levar grande grupo de empresários brasileiros para um network na Flórida, mês que vem, a fim de apresentar propostas de investimentos ou aumentar os empreendimentos na terra do tio Sam. Os Estados Unidos têm, hoje, cerca de 9 mil empresários brasileiros com negócios por lá.