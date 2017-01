Desafio Kitesurf Adventure tem apoio do Sense Xangri-lá

Em lançamento no litoral, o empreendimento Sense Xangri-lá é um dos apoiadores do Desafio Kitesurf Adventure. A prova ainda é inédita nas praias do estado e promete agitar o final de semana entre Xangri-lá e Tramandaí. Trata-se da primeira competição em mar aberto no litoral gaúcho, que vai reunir kitesurfistas de todo o Rio Grande do Sul e oferecer atividades a beira-mar aos veranistas. O percurso de 30 km parte do Deck 22, em Xangri-lá, e tem chegada prevista na Plataforma de Tramandaí. O evento está marcado para o próximo sábado, 21/01, a partir das 9h, mas sempre depende do vento para ser realizado. O trajeto tem apoio da escola Kitesurf Adventure em parceria com a Operação Golfinho, Brigada Militar e Prefeituras. Para quem estiver na beira da praia serão realizadas oficinas de kitesurf e stand up paddle. O Sense Xangri-lá é novo condomínio fechado de alto padrão da Ughini Empreendimentos no litoral norte.

Comentários