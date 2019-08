Desembargadora é denunciada por afirmar que Marielle Franco era “engajada com bandidos”

A desembargadora, Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, virou ré por ter postado em rede social que a vereadora Marielle Franco era “engajada com bandidos”. A decisão foi da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que aceitou a queixa da família da vereadora. Marielle foi assassinada em março de 2018.

Por ter atribuído à Marielle a participação em uma organização criminosa, afirmando que a vereadora teria sido eleita pelo Comando Vermelho, A desembargadora responderá pelo crime de calúnia. A relatora do caso, Laurita Vaz, aceitou parcialmente a queixa da família, que alegava também que Vieira teria imputado crimes tipificados no código eleitoral à Marielle.

