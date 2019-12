Economia Desemprego cai para 11,2%, mas ainda atinge quase 12 milhões de brasileiros

27 de dezembro de 2019

Foto: Agência Brasil

O desemprego segue recuando no País. A taxa de desocupação caiu para 11,2% no trimestre encerrado em novembro. No trimestre encerrado em agosto, o índice foi de 11,8%. Já no mesmo trimestre de 2018, chegou a 11,6%. Apesar da queda, 11,9 milhões de pessoas continuam desempregadas.

Os dados constam na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado chegou a 33,4 milhões. Já a quantidade de trabalhadores por conta própria atingiu 24,6 milhões – o maior número desde janeiro de 2012.

A população ocupada também bateu recorde, atingindo 94,4 milhões. Houve um aumento de 0,8% em relação ao trimestre anterior e 1,6% em relação ao mesmo período de 2018.

O rendimento médio real habitual (R$ 2.332) no trimestre móvel terminado em novembro de 2019 não teve variação significativa em nenhuma das comparações.

