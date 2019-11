Os tricolores que assistirão o Grenal deste domingo (18h) na Arena, em Porto Alegre, contarão com pelo menos 13 ônibus da linha especial “Futebol”, com saídas a partir das 15h ao lado do Mercado Público (Centro Histórico). Já os colorados embarcarão na área do estádio Beira-Rio, ao passo que a torcida mista se concentrará junto ao shopping DC Navegantes (Zona Norte).