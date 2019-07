O Partido Democrático Trabalhista ajuizou no STF (Supremo Tribunal Federal), na sexta-feira (26), Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para impedir que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destrua as provas obtidas com os hackers presos pela Polícia Federal. Na quinta-feira (25), Moro informou que pretendia descartar mensagens apreendidas com suspeitos presos.

