O monitoramento das vias internas de Porto Alegre e o auxílio de um cidadão, que fotografou a placa do carro suspeito, ajudou na recuperação de mais um veículo no último domingo (16). O carro, um GM/Celta prata, foi encontrado às 9h44min de domingo no bairro Mario Quintana. A pessoa que desconfiou do carro suspeito utilizou a ferramenta Detetive Cidadão, disponível no aplicativo #EuFaçoPOA.

