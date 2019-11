A partir desta segunda-feira, o atendimento do Detran-RS no TudoFácil do Centro Histórico de Porto Alegre será interrompido, por causa de reformas no prédio da avenida Borges de Medeiros. O retorno das atividades deve ocorrer no dia 25, à tarde. Durante esse período, os serviços poderão ser realizados nas unidades da Zona Norte e Zona Sul, além do site www.detran.rs.gov.br.