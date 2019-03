Com a oferta de 356 vagas por 12 empresas, o Sine Municipal realizou, nesta quinta-feira, 28, mais uma edição do Dia D com atendimento especial a PCDs (pessoas com deficiência). Das 8h às 13h, foram entregues 213 cartas de encaminhamentos para entrevistas de emprego. As empresas atenderam diretamente no Sine 86 pessoas com deficiência.

