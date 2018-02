Feriado de Navegantes tem passe livre nos ônibus de Porto Alegre

As linhas de ônibus de Porto Alegre circulam com passe livre nesta sexta-feira (02), feriado de Nossa Senhora de Navegantes. A informação foi confirmada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

O cortejo em homenagem à santa sairá às 8h da Igreja do Rosário, no Centro da Capital, em direção à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na avenida Sertório, na Zona Norte, com tempo previsto para deslocamento de aproximadamente duas horas.

A procissão percorrerá o seguinte itinerário: rua Vigário José Inácio, avenida Mauá, avenida da Legalidade (pista Centro-bairro) e avenida Sertório até a praça em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes.

Agentes da EPTC intensificarão o monitoramento na região, com realização de bloqueios de trânsito e desvios em diversas linhas de transporte urbanas e metropolitanas, durante o deslocamento dos fiéis. Linhas de ônibus especiais serão disponibilizadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156 ou no site www.eptc.com.br.

Após a procissão, a avenida Sertório, entre Presidente Roosevelt e Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada devido à festa nas imediações da igreja dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores acessarem a Capital em direção ao Centro Histórico será via BR-116, avenida Farrapos e Alberto Bins.

