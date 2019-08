A Coordenação de Educação para a Mobilidade da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) programou para esta quinta-feira (08), Dia do Pedestre, uma nova atividade de reforço à prevenção de atropelamentos na Capital. A ação, com abordagens e distribuição de material informativo, com dicas sobre uma circulação com menos riscos, acontece na Esquina Democrática, das 9h30 às 10h30.

