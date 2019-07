Dia do Rock: celebrando a relevância do ritmo

Rock’n’roll, um estilo musical que nasceu entre as décadas de 1940 e 1950, nos Estados Unidos, e se popularizou para o mundo. Para celebrar a relevância do ritmo, que varia entre diversos estilos e épocas, foi instituído no Brasil o Dia Mundial do Rock, comemorado hoje (13).

A data é uma alusão ao Festival Live Aid que ocorreu em 1995, simultaneamente, na Filadélfia, nos EUA, e em Londres, na Inglaterra, com a participação de artistas de rock da época, para conscientizar a população mundial sobre a situação drástica de fome e pobreza da África, além de arrecadar fundos para a causa. Durante o show, transmitido ao vivo para vários países, o cantor e baterista Phil Collins sugeriu que a data fosse lembrada como Dia Mundial do Rock.

A popularização de outros estilos musicais mais comercialmente rentáveis foi um dos fatores para que o cenário rock enfraquecesse no Brasil, fazendo com que a grande mídia deixasse de dar espaço para as bandas.

Atualmente no Brasil, sertanejo e funk dominam. Nos Estados Unidos, hip hop, pop e R&B passaram o rock como principal estilo musical nos Estados Unidos. A constatação veio a partir de relatório da empresa Nielsen sobre o consumo de música em 2017.

Há quem diga que o rock já morreu, mas será mesmo? Apesar das oscilações o velho estilo estilo musical ainda agrada seus amantes, com tantas história na bagagem, não vai ser tão fácil apagar essa trajetória.

Fique com alguns dos maiores clássicos do Rock’n’roll:

Led Zeppelin, “Kashmir”:

AC/DC, “Back in Black”:

Queen, “Bohemian Rhapsody”:

Guns N’ Roses, ”Sweet Child O’ Mine”

