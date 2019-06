Dia dos Namorados: Barco Cisne Branco oferece programação especial

A data mais apaixonada do ano está chegando. No dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados e para quem ficará em Porto Alegre, o Barco Cisne Branco terá uma programação especial. A ideia, conforme a organização, é proporcionar experiências únicas aos casais que escolherem o Espaço Cultural Flutuante para comemorar o seu amor.

O evento contará com DJ, sonorização nos três andares, jantar com cardápio especialmente preparado pelo Chef Wolmir Coelho (com entrada, prato principal e sobremesa) e bebidas (Clericot, Coquetel de frutas sem álcool, Caipirinha de limão e Morango, Refrigerante, Água Mineral, Cerveja Heineken e Eisenbahn, Vinho Nacional Tinto e Branco e Espumante Nacional Brut e Moscatel).

Os Ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). A comercialização é feita apenas de forma antecipada.

O valor por pessoa é de R$ 285,00. À vista, em dinheiro, o ingresso custa R$ 255,00. A compra on-line pode ser feita no site.

Serviço:

Dia dos Namorados no Barco Cisne Branco

Horário de embarque: 20h

Local: Atracadouro do Gasômetro Av. João Goulart, 551

Horário de retorno: 0h

