Dia dos Namorados no Deville Prime Porto Alegre

Junho é o mês dos apaixonados e o Deville Prime Porto Alegre preparou um pacote especial para quem quiser aproveitar a experiência completa e cheia de romantismo. Um menu diferenciado no Restaurante Ventanas também foi criado pelo chefe uruguaio José Cedres. Os casais que escolherem o hotel irão aproveitar cada detalhe pensado para os apaixonados.

O preço para o casal será de R$ 190,00 + 10% pelo jantar. Bebidas serão cobradas à parte. O restaurante terá decoração especial e música ao vivo. O jantar será das 20h às 23h. Reservas antecipadas e pré-pagas devem ser feitas pelo Guest Service pelo telefone (51) 3373-5000 ou pelo e-mail: guestservice.poa@deville.com.br.

Haverá ainda diárias especiais com hospedagem a partir de R$ 479,00 + 15% de taxas (hospedagem + jantar). Para os românticos que quiserem impressionar e deixar ainda mais marcante a experiência, haverá a opção de incluir bouquet de flores, espumante e trufas de chocolate no apartamento acrescentando R$ 200,00 ao valor do pacote.

Os valores podem ser parcelados em até 05 vezes sem juros nos cartões de crédito Visa ou Mastercard. Vale lembrar ainda que o Hotel fica bem próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, com transfer gratuito.

Abaixo o cardápio do Dia dos Namorados:

Aperitivo

Canudo crocante de siri com molhos de chili doce e molho de manjericão e limão

Entrada

Salmão Gravlax à moda do Chef (salmão marinado, acompanhado de palmito, manga, maracujá, castanhas, mousse de queijo com clorofila, emulsão de beterraba e terra de azeitonas)

Primeiro Prato

Risoto de melão e champanhe com camarão e lagosta. Salpicado com crocante San Danielle

Segundo Prato

Cordeiro braseado ao Malbec, servido com mini vegetais e pinhões da serra

Sobremesa

Brownie de chocolate com sorvete caseiro de nozes

