Dia dos Namorados: saiba quem são os “gurus” que ganham dinheiro ensinando as mulheres a conquistar homens

Provavelmente você já ouviu a palavra coaching. A atividade encontrou espaço e mercado nas relações amorosas, principalmente entre as mulheres. Oferecendo desde dicas de conquista e sedução até técnicas para uma boa performance sexual, youtubers homens que se dizem “especialistas em conquistas” acumulam milhares de seguidoras pelo Brasil.

Com a promessa de “quebrar o código dos homens ” (afinal, eles acreditam que manuais escritos por homens é tudo o que uma mulher precisa para ter sucesso na relação), os coaches promovem palestras, workshops e consultorias individuais para mulheres dispostas a investir no serviço, além de vídeos disponíveis gratuitamente nas redes sociais.

Diego Mattos é consultor de relacionamento e atingiu meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube. Com o nome “Diego muda vidas”, ele oferece às suas seguidoras três tipos de cursos on-line: Método mulher de elite (R$ 97), Método mulher boa de cama (R$ 127) e Conquista virtual (R$ 97). De acordo com Diego, saber tudo sobre os homens foi o que o motivou a iniciar o canal:

“Eu dei palestras para homens por todo o Brasil. Hoje, sei muito sobre eles, então, resolvi ensinar as mulheres. Criei o canal, deixei os vídeos lá sem pretensão e começaram a surgir muitas seguidoras”, diz.

Assim como Diego, Jouber Albuquerque se dedica aos conselhos amorosos na internet. Seu canal no YouTube possui mais de 400 mil inscritos. Para ele, a motivação foi um pouco diferente. Criado ao lado de três mulheres — avó, mãe e irmã —, Jouber se considera parte do ambiente feminino.

“Essa demanda não é de agora. Hoje, a gente tem a rede social para conversar. Mas, as nossas mães e avós passavam por isso, mas eram reprimidas. Geralmente, vemos o público feminino batalhando e correndo atrás”, comenta.

Aparentemente, a mudança de vida prometida pelos cursos atinge mais os próprios homens. As aulas de sedução e conquista têm gerado bastante lucro aos mentores. Alguns coaches lideram equipes de consultores que oferecem de e-books que custam R$7 a programas de imersão que podem chegar a nada menos do que R$ 25 mil.

O que dizem as mulheres?

Kamylla Beraldo, de 26 anos, comprou dois cursos on-line para ver como funcionavam. Quando começou uma relação diferente das que já tinha vivido, decidiu usar o coaching para entender a mente masculina e ser bem-sucedida no novo relacionamento.

“A nossa ótica relacionada a homens é muito limitada porque a gente pensa de uma forma feminina. Entender um homem, para mim, foi fundamental. O coach te dá artifícios e auxílios para que você entenda”, diz.

Com a quarta onda feminista a todo vapor, a psicanalista Anna Carolina Lementy considera problemático um homem dizer a uma mulher como se comportar, especialmente quando se trata de uma conquista. Há um falso empoderamento no discurso dos consultores, já que as ideias são colocadas como normas a serem seguidas.

“Nesse caso, o que a gente pode pensar como empoderar? Eu gosto da ideia de que podemos ser livres, mas não há liberdade quando existe uma série de regras para conquistar alguém. Então, qual é o verdadeiro poder? É se adequar a um tipo de homem a partir das regras que outro homem está dizendo?”, questiona.

Deixe seu comentário: