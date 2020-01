Rio Grande do Sul Dia solidário no Parque Tupã, em Imbé, ocorre nesta terça

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Ação solidária troca alimentos por passaporte para o Parque. (Foto: Reprodução/Facebook)

A tradicional ação de troca de alimentos por ingressos para o Parque Tupã será realizada nesta terça-feira (28) em Imbé. O evento, marcado inicialmente para a última quinta (23), precisou ser transferido em função das chuvas que atingiram a cidade durante todo o dia.

A Terça Solidária é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o Parque Tupã visando a troca de ingressos por alimentos. Das 15h às 17h, moradores e veranistas poderão adquirir um passaporte individual, que dá acesso a todos os brinquedos do parque, mediante doação de dois quilos de alimentos, como café, feijão, massa, arroz, açúcar, leite e azeite. O passaporte pode ser utilizado até às 19h, respeitada a capacidade máxima de lotação do parque, que é de 2 mil pessoas.

O Parque Tupã fica na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande), próximo a Ponte Giuseppe Garibaldi, no Centro. A ação é uma promoção da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Assistencial do Município de Imbé (SAMI), que fica responsável pelo repasse dos alimentos a famílias cadastradas.

Travessia

Imbé recebeu no sábado (25) a 16ª Travessia Torres-Tramandaí (TTT), tradicional corrida de revezamento no Litoral Norte Gaúcho. O evento reuniu milhares de atletas, que percorreram 82 km na praia, entre Torres (ponto de partida) e Imbé (ponto de chegada).

Conforme a organização do evento, a largada ocorreu em ondas, conforme a modalidade.

O evento tem o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário