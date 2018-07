Dicas para viajar com saúde nas férias do meio do ano

Viajar com a família demanda organização. A uma semana do início do recesso escolar, é preciso acertar os últimos detalhes. Uma das primeiras medidas a serem tomadas é checar a caderneta de vacinação da família inteira e atualizar vacinas como tétano, difteria, hepatite B, sarampo, caxumba e rubéola.

“Atualmente, vivemos o ressurgimento de casos de sarampo no Brasil. Qualquer pessoa acima de 1 ano que não tenha registro de vacina ou vacinação incerta deve atualizar a vacina tríplice viral antes de se deslocar, especialmente para a região Norte do Brasil”, informa o infectologista Jessé Reis, do Alta Excelência Diagnóstica.

Para quem faz uso constante de medicamentos, é melhor garantir uma quantidade suficiente de remédios para a viagem, pois há o risco de as farmácias do destino de férias não oferecerem especificamente seu comprimido.

“Dependendo do lugar para o qual o paciente vá viajar, ele pode sentir dificuldade de encontrar medicações para pressão, colesterol e remédios controlados que precisam de receita. É bom conversar com o médico”, diz Otávio Gebara, cardiologista e diretor médico do Hospital Santa Paula.

Antes de embarcar no carro, no avião, no ônibus ou no navio, prefira comidas leves e passe bem longe de pratos como feijoada. Viajar de barriga muito cheia pode causar sono (perigo para quem vai dirigir) e provocar enjoos durante o trajeto.

Caso a viagem seja de carro, programe paradas a cada duas horas: aproveite o momento para caminhar, esticar as pernas e movimentar todo o corpo. Faça o mesmo nas paradas de ônibus. Se estiver viajando de avião, levante para ir ao banheiro e ande durante um tempo pelo corredor.

“Ficar muito tempo parado na mesma posição aumenta as chances de trombose, principalmente para as mulheres que tomam anticoncepcional”, alerta Carmen Lascasas, médica angiologista do Laboratório Sérgio Franco.

Confira as dicas

1 – A cada duas horas, caminhe por 5 minutos. Isto vai diminuir os riscos de desenvolvimento de problemas circulatórios

2 – Beba água e sucos durante a viagem, pois esta atitude melhora a circulação sanguínea e reduz o sono

3 – Se for dirigir, evite comer muito e pilotar logo em seguida, pois isto aumenta a chance de sentir sono no percurso

4 – Aplique soro fisiológico e o descongestionante nasal antes de embarcar caso você sinta dor de ouvido ao viajar de avião

5 – Viagens de carro, ônibus e navio podem causar enjoo: faça uma refeição leve antes de embarcar, evite refrigerantes, comidas gordurosas e excessivamente temperadas

6 – Leve medicação suficiente para todo o período de férias. No transporte, os remédios devem ser carregados na bagagem de mão

7 – Os viajantes que irão enfrentar uma mudança brusca de fuso horário podem fazer uma adaptação gradativa de três a quatro dias antes da viagem para evitar o efeito jet lag

8 – Informe-se sobre as doenças mais comuns no local para onde você vai viajar. Atualize sua carteira de vacinação e use repelentes

9 – Faça uso de chapéu, protetor solar e óculos escuros, principalmente entre 10h e 16h.

10 – Nunca beba água da torneira. Priorize o consumo de água filtrada ou com gás (que é capaz de eliminar bactérias presentes no estômago)

