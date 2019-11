Futebol Diego Tardelli sofrerá multa por conta de expulsão contra o Athletico-PR

Por Redação O Sul * | 28 de novembro de 2019

Atacante gremista foi expulso aos 21 minutos do 2° tempo, na derrota para o Furacão Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Diego Tardelli sofrerá multa do Grêmio após a expulsão na partida da noite desta quarta-feira, contra o Athletico-PR. O atacante foi expulso aos 21 minutos da segunda etapa, no jogo que terminou com derrota, por 2 a 0, para o Furacão, na Arena da Baixada. Com o resultado, o tricolor deixou escapar a chance de garantir, nesta rodada, a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.

Em entrevista coletiva, no pós-jogo em Curitiba, o técnico Renato Portaluppi, que classificou o episódio como “infantil”, revelou o pedido de desculpa do jogador no vestiário e confirmou a aplicação de multa, seguindo os critérios do clube.

“Foi um lance infantil dele. Já pediu desculpas para o grupo. A regra é para todos vai ter a punição, vai ter a multa, óbvio. Já estávamos perdendo o jogo e ainda tivemos a expulsão dele. Se tínhamos alguma chance, dificultou ainda mais.”, afirmou Renato.

Com a expulsão, o camisa 9 terá de cumprir suspensão na rodada do final de semana. Além dele, o meia Matheus Henrique também será baixa, por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo.

Mesmo com o revés, o tricolor se mantém no G-4, somando os mesmos 59 pontos que o adversário, mas ficando na quarta colocação por critérios de desempate. O time volta a campo no próximo domingo, em confronto direto contra o São Paulo. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

