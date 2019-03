Nas contas da consultoria IDados, o salário médio mensal do funcionário público é de R$ 4,2 mil, 87% maior do que o do empregado privado, com média de R$ 2,3 mil. Na última década, essa diferença cresceu. No ano de 2007, a diferença entre a área pública e privada, sempre a favor do funcionalismo, era de 72%.

