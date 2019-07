Dilma volta de Londres para acompanhar o velório da sua mãe

Dilma Jane, de 95 anos, mãe da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), morreu neste sábado (13), em casa, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo vereador e presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) em Belo Horizonte, Arnaldo Godoy. Segundo ele, a ex-presidente estava em Londres, na Inglaterra, e voltou para se despedir da mãe.

O velório está marcado para a manhã deste domingo (14) no Funeral House, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A cremação deve ocorrer no mesmo dia. Amigos de Dilma Rousseff, como Manuela D’ávila e Eduardo Suplicy, e o deputado Federal pelo Ceará José Guimarães lamentaram a morte nas redes sociais.

Nascida em 1924, Dilma Jane foi casada com o imigrante búlgaro Pétar Russév que era funcionário da siderúrgica Mannesmann, quando Dilma Jane era professora. A família viveu em Belo Horizonte, e a morte do pai impediu Dilma Rousseff de fazer uma festa de début em sociedade aos 15 anos.

Condolências

Diversos parlamentares usaram suas redes sociais para manifestar pesar pelo falecimento de Dilma Jane, mãe da ex-presidenta Dilma Rousseff. O líder do PT, deputado Paulo Pimenta (RS), em nome da bancada na Câmara, expressou as condolências à ex-presidenta Dilma e sua família nesse momento de tristeza e dor. “Que logo possam reencontrar a paz”, completou.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS), na sua conta no Twitter, resumiu o sentimento dos petistas e de milhares de brasileiros: “Minha solidariedade à sua família e meu carinho especial por Dilma. A despedida é uma hora difícil, conte com as milhões de pessoas que sempre estiveram a seu lado”.

Ao desejar força à ex-presidenta Dilma, a deputada Erika Kokay (PT-DF) escrever em sua conta no Twitter: “Mãe não tem limite. É tempo sem hora Luz que não apaga”. Com essas palavras de Drummond, presto meus sentimentos pela passagem de Dilma Jane… mãe da presidenta Dilma. Força, Coração Valente!”. ‏

E o deputado João Daniel (PT-SE), ao manifestar o seus pesar e solidariedade à Dilma, lembrou que Dona Dilma Jane foi uma mãe, avó e bisavó amável e dedicada. “Mulher forte que esteve sempre ao lado da companheira Dilma”.

Ex-ministro Chefe da Casa Civil no segundo mandato de Dilma, Jaques Wagner usou as redes sociais para prestar sentimentos à correligionária. Disse que Dilma Jane era chamada pelos mais próximos de “Dona Dilminha”, e que esteve ao lado da filha durante toda a sua atuação como presidente. Também destacou a resistência da mulher durante a ditadura.

“Nos solidarizamos com a presidenta Dilma e sua família pela partida de sua mãe, Dona Dilminha, como é carinhosamente chamada. Não só esteve ao lado da filha durante todo o tempo de presidência, ela também exerceu papel importantíssimo na resistência ao arbítrio imposto à Dilma e a tantos companheiros durante a ditadura”, escreveu Wagner.

Deixe seu comentário: