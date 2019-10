Diogo Nogueira tem carro roubado durante arrastão no RJ

O artista carioca Diogo Nogueira foi alvo de criminosos na tarde desse domingo (29), na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Enquanto se deslocava para um show, um grupo de criminosos fez um arrastão na via expressa, por volta de 18h, quando rendeu o motorista e levou o carro do artista. O automóvel foi encontrado pouco depois, no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte da cidade.

Antes mesmo do veículo ter sido encontrado, outro foi enviado ao local do crime e Diogo Nogueira seguiu para a apresentação que estava programada na Arena Carioca Dicró, na Penha, zona norte, e conseguiu apresentar o show normalmente. A produção do artista registrou a ocorrência junto à polícia.

