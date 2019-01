Foi empossada a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil gaúcha para o triênio 2019-2021

A solenidade de posse da diretoria da OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul) para o triênio 2019-2021 foi realizada na noite de quarta-feira (16) no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Reeleito com mais de 70% dos votos válidos, em 30 de novembro de 2018, Ricardo Breier foi reconduzido ao cargo de presidente.

O seu segundo mandato iniciou em 1º de janeiro e se estenderá até 31 de dezembro de 2021. O presidente nacional da OAB e ex-presidente da Ordem gaúcha, Claudio Lamachia, integrou a mesa oficial e abriu a solenidade.

Também foram empossados o vice-presidente, Jorge Luiz Dias Fara; a secretária-geral, Regina Adylles Endler Guimarães; a secretária-geral adjunta, Fabiana Azevedo da Cunha Barth; o tesoureiro, André Luis Sonntag; os conselheiros federais e estaduais do triênio 2019 a 2021 e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados.

Entre os conselheiros empossados, estão os advogados e comunicadores da Rede Pampa Airton Ruschel e Gustavo Victorino. A cerimônia teve uma performance do músico João de Almeida Neto, com a interpretação da Ave Maria Pampeana.

Ricardo Breier dividiu o seu discurso em três momentos: reconhecimento ao trabalho de Claudio Lamachia, conquistas da primeira gestão e desafios para os próximos três anos. “É merecedora de registro a sua vibrante atuação na luta pelas prerrogativas dos advogados e em tantas outras conquistas. O projeto de lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas é um desses compromissos que entram para a história”, destacou Breier sobre o trabalho de Lamachia.

“Queremos e precisamos saber onde a advocacia tem problemas, onde há desrespeito às prerrogativas, em quais repartições públicas não se respeita o trabalho do advogado. Esses dados e essas informações precisam chegar até a presidência”, frisou. “Temos muito ainda a fazer. Temos muito no que investir. Nossa prioridade é cuidar da advocacia gaúcha.”

Em seu pronunciamento, o presidente nacional da OAB destacou a trajetória de Breier dentro da Ordem gaúcha. “Sempre dedicado e envolvido. Esteve comigo nos meus dois mandatos como presidente. Ele fez um trabalho magnífico como presidente da OAB/RS”, elogiou Lamachia.

DIRETORIA DA OAB/RS

Presidente: Ricardo Ferreira Breier

Vice-Presidente: Jorge Luiz Dias Fara

Secretária-Geral: Regina Adylles Endler Guimarães

Secretária-Geral Adjunta: Fabiana Azevedo da Cunha Barth

Tesoureiro: André Luis Sonntag

CONSELHEIROS FEDERAIS

Beatriz Maria Luchese Peruffo

Cléa Anna Maria Carpi da Rocha

Greice Fonseca Stocker

Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira

Rafael Braude Canterji

Renato da Costa Figueira

DIRETORIA DA CAA/RS

Presidente: Pedro Zanette Alfonsin

Vice-Presidente: Mariana Melara Reis

Secretária-Geral: Neusa Maria Rolim Bastos

Secretária-Geral Adjunta: Claridê Chitolina Taffarel

Tesoureiro: Gustavo Juchem

CONSELHEIROS SECCIONAIS

Airton Ruschel, Aleksei Sosa Rebelo, Alexandre Schumacher Triches, Alfredo Bochi Brum, Alvides Benini, Ana Carmen Rillo da Silva Moreira, Ana Cristina Topor Beck, Ana Lúcia Kaercher Piccoli, Ana Lucia Santos da Motta, Ana Maria Brongar de Castro, Ana Roberta Machado Cavalcanti, André Andrade de Araújo, André Renato Zuco, Antonio Carmelo Zanette, Antonio Cesar Peres da Silva, Aristides de Pietro Neto, Armando Moutinho Perin, Artur da Fonseca Alvim, Augusto Solano Lopes Costa, Camile Eltz de Lima, Carlos Alberto de Albuquerque Fontoura, Carlos Geraldo Bernardes Coelho Silva, Carlos Henrique Klaser Filho, Carlos Luiz Sioda Kremer, Carlos Thomaz Ávila Albornoz, Carolina Moraes Migliavacca, César Souza, Ciro Alberto Bay, Claudia Lima Marques, Claudia Sobreiro de Oliveira; Cristian do Carmo Rios, Cristiane da Costa Nery, Daniel Horn, Darci Guimarães Ribeiro, Diego da Veiga Lima, Diego Torres Silveira, Ditmar Adalberto Strahl, Domingos Henrique Baldini Martin, Dorival Sebastião Ipê da Silva, Edmilso Michelon, Eduardo Ferreira Bandeira De Mello, Eduardo Kucker Zaffari, Eduardo Lemos Barbosa, Eduardo Nassif Branchier, Eugênia Reichert, Fabiana Lang Santos Cardoso, Fábio Scherer de Moura, Fernanda Biavatti, Filipe Pereira Mallmann, Flávio Benvegnú Junior, Francisco José Soller de Mattos, Francisco Lúcio Salvagni, Gabriel Lopes Moreira, Gerson Fischmann, Graziela Cardoso Vanin, Gustavo Adolfo Victorino Grehs, Itaguaci José Meirelles Corrêa, Itamar Antonio Moretti Basso, Ivam Roque Sá Brocca, Izaura Melo de Freitas, Jeferson Rodrigues, Jessilena Alano Etcheverry, João Ulisses Bica Machado Filho, Jorge Fernando Estevão Maciel, Jorge Luis Terra da Silva, Josana Rosolen Rivoli, José Adelmo de Oliveira, José Antônio Ramos Fernandes, José Fabrício Furlan Fay, José Fernando Lutz Coelho, José Horácio De Oliveira Gattiboni, José Luiz Belan, Josias dos Santos, Kalin Côgo Rodrigues, Karina Contiero Silveira, Karla Regina Meura da Silva, Leonardo Ferreira Mello Vaz, Leonardo Lamachia, Liane Bestetti, Luciano Benetti Corrêa da Silva, Luciano Hillebrand Feldmann, Luís Alberto Machado, Luís Eduardo de La Rosa D Ávila, Luiz Augusto Gonçalves de Gonçalves, Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, Marçal dos Santos Diogo, Marcelo Rugeri Grazziotin, Márcia Schwantes, Marco Antonio Birnfeld, Marco Aurélio Romeu Fernandes, Marcos Eduardo Faes Eberhardt, Marcus Oliver Barcelos dos Santos, Maria Ercilia Hostyn Gralha, Maria Helena Camargo Dornelles, Maria Regina Wingert Abel, Marília Longo do Nascimento, Marlei Salete Flores, Matheus Portella Ayres Torres, Melissa Telles Barufi, Mônica Canellas Rossi, Nara Terezinha Piccinini da Silva, Newiton Batista Guterres, Oscar Medeiros Ramos, Otto Junior Barreto, Patrícia Degrazia Lima, Paulo Dariva, Pedro Dilnei da Rosa Carvalho, Priscila da Silva Solano, Regina Pereira Soares, Regis Douglas Menezes, Ricardo Borges Ranzolin, Roberta Schaun da Silva, Rodrigo Cassol Lima, Rodrigo Leal Rospa, Rodrigo Tönniges Puggina, Roger Eridson Dorneles, Rogério Vargas dos Santos, Rosângela Maria Herzer dos Santos, Sergio Leal Martinez, Simone Vieira Araújo, Sulamita Terezinha Santos Cabral, Tania Regina Maciel Antunes, Telmo Ricardo Abrahão Schorr, Teresa Cristina Fernandes Moesch, Thiago Danilevicz, Valter Augusto Kaminski, Walter Jobim Neto.

Deixe seu comentário: