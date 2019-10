O discurso da rainha Elizabeth II que reabriu oficialmente a sessão no Parlamento britânico, realizado nesta segunda-feira (14), destacou que a prioridade do governo “sempre foi garantir a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de outubro”. Segundo a rainha, o governo britânico está comprometido a garantir políticas para os cidadãos europeus que já moram no Reino Unido.