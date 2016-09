Discussão do projeto do Uber começa com três horas de atraso na Câmara de Vereadores

A Câmara Municipal de Porto Alegre preparou um esquema especial de segurança para o início do processo de votação do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte tipo Uber.

Com o plenário dividido entre taxistas e simpatizantes do Uber, a análise da matéria que deveria começar às 14h desta quinta-feira (29), só iniciou por volta das 17h.

O vereador Cláudio Janta ingressou com um requerimento para adiar a votação, iniciativa que precisou ser avaliada. Com isso, a abertura da análise do projeto, propriamente dito, ficou prejudicada. Apenas no fim da tarde, os vereadores começaram as discussões das 54 emendas ao texto, que só deverá ser votado na próxima semana, após o primeiro turno das eleições municipais.

