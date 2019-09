Novas rodadas do Municipal de Bocha ocorrem a partir desta quarta-feira (11) e e seguem até sábado (14). Ao todo, estão previstas nove partidas divididas entre as três categorias da competição. Pela categoria Sênior Piso Natural, séries Ouro e Prata, os jogos serão realizados somente no dia 11, com início às 14h. Já a categoria Sênior Piso Sintético, têm partidas nos dias 11 e 12.

