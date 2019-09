Catorze partidas movimentam a rodada do Campeonato Municipal de Bocha, a partir desta quarta-feira (04). Os jogos das Séries Ouro e Prata das categorias Sênior Natural e Sintético começam a partir das 14h, na casa dos times mandantes. Em exceção aos demais jogos, duas partidas válidas pela Série Prata do Piso Sintético ocorrem na quinta-feira (05), no mesmo horário.